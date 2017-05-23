演唱會爆炸至少19人死！ IS支持者網上慶祝

西洋小天后亞莉安娜，於當地時間22日晚間在英國曼徹斯特體育館舉行演唱會，卻意外發生爆炸事件，至少19死50傷。（路透）

2017-05-23 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕西洋小天后亞莉安娜（Ariana Grande），於當地時間22日晚間在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉行演唱會，卻意外發生爆炸事件，至少19死50傷。雖然目前未有人宣稱犯案，但是伊斯蘭國（IS）的支持者已經率先在網路上慶祝。

據《路透》報導，英國警方表示，亞莉安娜演唱會的爆炸事件，將會以「恐怖事件」來處理。事件造成50多人受傷。

IS的支持者指出，以美國為主的聯軍，曾在伊拉克和敘利亞的城市進行空襲，而英國也是聯軍的成員之一。一名IS的支持者在推特上表示，看來不過是英國空軍把炸彈扔在伊拉克摩蘇爾（Mosul）、敘利亞拉卡（Raqqa）等地上的情景搬回到英國曼徹斯特。