演唱會尾聲聽到爆炸聲...目擊者：一生最可怕經歷

演唱會傳出疑似恐怖攻擊，造成重大死傷。（路透）

2017-05-23 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）於英國當地22日晚間在曼徹斯特體育館舉辦演唱會，卻傳出疑似恐怖攻擊，造成19人死亡，50多人受傷。一對母女目擊者接受媒體訪問，敘述當時情況，說明這是她一生遇到最可怕的經歷。

根據《BBC》報導，一對母女接受訪問，她們表示，演唱會尾聲放下氣球後，同時聽到爆炸聲，當下就認為不對勁了。

受訪女兒表示，當下看到許多小女孩不知所措，拿起手機想聯絡別人，卻發現沒電了。

母親則形容這場爆炸案，「是我一生遇到最可怕的經歷」！