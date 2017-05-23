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驚！ 大口吃超商紫菜包飯 嚼到兩顆人類牙齒

2017-05-23  12:28

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名45歲大叔，上星期三（17日）在仁川一間便利商店，買了一條平民美食紫菜包飯，正當他大快朵頤時，卻突然咀嚼到兩個堅硬物體，吐出來之後赫然發現是兩顆人類牙齒，

據《韓國時報》報導，紫菜包飯是在南韓連鎖超商龍頭之一的CU便利商店購買，而且該商品還有HACCP食品驗證標章。CU發言人指出，紫菜包飯是由外包食品製造商所製作的，製造商已檢查了所有工作人員的牙齒，但沒有發現任何問題。

CU發言人表示，調查工作正在進行中，這起事件的主要責任將由外包製造商負責，目前沒有排除是其他人惡意插入牙齒的可能性。

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  • 南韓超商紫菜包飯，裡面有兩顆人類牙齒。（圖擷自《韓聯社》）

    南韓超商紫菜包飯，裡面有兩顆人類牙齒。（圖擷自《韓聯社》）

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