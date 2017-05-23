小天后演唱會爆炸 台灣英國留學生暫無傳傷亡

2017-05-23 11:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕英國曼徹斯特體育館舉辦美國小天后亞莉安娜演唱會，卻驚傳爆炸導致至少19死、50多傷的慘案，雖當地已入深夜，但台灣立即關切，教育部國際司表示，目前暫無學生傳出傷亡。

教育部國際司科長楊淑雅表示，台灣在英國的留學生約3920人，位在演唱會地區的曼徹斯特約有130人就讀曼徹斯特大學，攻讀學位，初步連繫當地駐點人員，並沒有接獲學生受到影響，但目前是英國半夜，將會持續關注後續消息。

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）在當地時間22日晚舉辦演唱會，約午夜唱完準備散場，不料在數千人聚集的體育館裡突然發生爆炸事故，造成至少19人死亡、50多人輕重傷的慘劇，英國初步認為是恐怖攻擊，詳細情況仍待調查中。