定罪率9成以上！ 男生被指「痴漢」有口難言...

日前有男子被指是癡漢，男子逃離現場，最後墜樓身亡。（圖擷自《NHK》）

2017-05-23 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕近來日本發生多起男子被當成「痴漢」，在逃離現場時發生意外身亡的慘劇，引發日本社會關注痴漢冤罪問題。

日本《富士電視台》昨探討痴漢議題，認為許多男性被指是「痴漢」時，由於被定罪率高，無論是否真的有對女生性騷擾，都想全力逃離現場，上週東京一名男性因為不小心將飲料灑到女生身上，害怕被當成癡漢就逃竄到電車軌道上，當場被電車撞死；專家表示，男性在痴漢議題上相當弱勢，被定罪率高達9成左右，男生在電車上非常害怕背上癡漢的冤名。

許多男性在電車上動作都十分小心，因為包括提起包包、換手拿包包、電車搖晃讓腳不小心伸進女性跨下等行為，都可能被當成是痴漢。

有律師表示，若被指為痴漢，最好是當場提出可證明身份的物品，如名片等，如果「受害人」等不讓你離開，就應該趕快聯絡律師，絕對不要直接轉身逃跑。