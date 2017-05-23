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水管捅破幼稚園窗戶 碎片插入5歲童左眼、恐失明

2017-05-23  12:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南常德1名5歲男童鋒鋒，日前於幼稚園內午睡時，因1名75歲拾荒老人，拆撿水管時，因水管太長，不慎戳破窗戶，玻璃碎片插入他左眼，可能會永久失明。

綜合媒體報導，鋒鋒的叔叔王男表示，10日下午接獲老師來電，告知姪子受傷送醫救治，趕到醫院見他滿臉是血。

醫師診斷後發現，鋒鋒左眼眼球破裂、視網膜剝離、白内障、玻璃體積血，切除左眼玻璃體與視網膜後，很可能再也看不見，術後已返家休養。

園方解釋，附近巷子內，有間房屋正在進行拆除工作，因此有人會去那撿拾廢棄物，肇事的老人已找到，醫藥費也會給予協助，至於賠償問題，則透過法律途徑處理。

律師表示，這起事件中，釀禍的老人、未於靠近工地的窗戶加裝防護的幼稚園，雙方都有責任。

王男指稱，身為家中獨子的鋒鋒，向來乖巧懂事，還會主動幫忙照顧家人，原本他很開心要上小學了，但這輩子卻得承受永久失明的風險，又付不起後續醫藥費，不曉得該怎麼辦。

奶奶得知後非常難過，孝順的鋒鋒還安慰老人家，「別哭，我的眼睛一定治得好」。

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  • 住在中國湖南常德的鋒鋒，於幼稚園內午睡時，窗戶玻璃碎片插入左眼。（圖翻攝自「紅網」）

    住在中國湖南常德的鋒鋒，於幼稚園內午睡時，窗戶玻璃碎片插入左眼。（圖翻攝自「紅網」）

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