演唱會爆炸驚魂後 曼徹斯特居民溫暖援助

英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）演唱會發生爆炸，目前已19死50傷，當地居民紛紛收留無處可去的觀眾。（歐新社）

2017-05-23 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena），於當地時間22日晚間舉行美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）演唱會，卻在結束時發生爆炸，目前已19死50傷，當地居民紛紛收留無處可去的觀眾，讓驚慌失措的人們再嚐人間溫暖。

據《鏡報》報導，在爆炸發生後，曼徹斯特的民眾紛紛在社交軟體上，轉發有「#RoomForManchester」標籤的訊息，有些人提供暫時住宿，還有企業提供免費的出租車，部分民眾則以一杯熱茶和擁抱，安慰手足無措的演唱會觀眾。

曼徹斯特議員克雷格（Bev Craig）在推特上表示，曼徹斯特的人們開放家園，給那些暫時滯留於此無法回家的人們，並提供免費乘車的服務，這就是曼徹斯特之所以讓人喜歡的地方。