紐時爆中處死、監禁CIA線人 傳是中核總經理

康日新。（圖取自網路）

2017-05-23 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》日前報導，中國政府2010年起，針對美國中央情報局在中的間諜行動，2年內殺死或監禁了十幾個線人。外媒分析，中國核工業集團黨組書記總經理康日新便是在這段時間內，因涉間諜案遭中國「處理」。

《美國之音》分析，中國對付涉間諜案人士相當殘酷，例如中國社保基金會辦公廳前主任佟達寧，因涉對台間諜案遭判死刑，駐港聯絡處前秘書長蔡小洪涉對英間諜案被判刑15年，中國前駐韓大使李濱涉對韓間諜案，判刑7年。

報導指出，紐時在報導中並未透露遭監禁或處死的人員名單，但從案子的審理時間點來看，中國核工業集團黨組書記總經理康日新在2010年被控向外國出賣情報，判處無期徒刑，合乎紐時報導的時間點。

《紐約時報》報導，中國政府在週一首度對間諜案報導做出回應，中國政府發言人表示，中國政府有義務維護國家安全，依法保護中國的利益。