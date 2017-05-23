紐時爆中處死、監禁CIA線人 傳是中核總經理
2017-05-23 11:34
康日新。（圖取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》日前報導，中國政府2010年起，針對美國中央情報局在中的間諜行動，2年內殺死或監禁了十幾個線人。外媒分析，中國核工業集團黨組書記總經理康日新便是在這段時間內，因涉間諜案遭中國「處理」。
《美國之音》分析，中國對付涉間諜案人士相當殘酷，例如中國社保基金會辦公廳前主任佟達寧，因涉對台間諜案遭判死刑，駐港聯絡處前秘書長蔡小洪涉對英間諜案被判刑15年，中國前駐韓大使李濱涉對韓間諜案，判刑7年。
報導指出，紐時在報導中並未透露遭監禁或處死的人員名單，但從案子的審理時間點來看，中國核工業集團黨組書記總經理康日新在2010年被控向外國出賣情報，判處無期徒刑，合乎紐時報導的時間點。
《紐約時報》報導，中國政府在週一首度對間諜案報導做出回應，中國政府發言人表示，中國政府有義務維護國家安全，依法保護中國的利益。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 中國 線人 美國中央情報局（CIA） 間諜
國際‧本日最多瀏覽
- 小天后亞莉安娜演唱會爆炸 至少19死50傷
- 諷中國沒自由空氣髒 留美學生被中媒圍剿致歉
- 什麼文該刪? 臉書編審內規解密
- 委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈 美國憂心
- 中國武術被MMA格鬥打爆？葉問傳人說話了...
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 聽到19名歌迷死了 亞莉安娜崩潰了！
- 某台灣球員能上大聯盟 媒體人驚爆有政治因素
- AT&T Byron Nelson高球賽》侯謝爾加班 贏得2年半首勝
- 證明脖子遭架刀施暴 江蕙苦勸犯嫌：認罪吧！
- 男星《失眠》剁人命根 挑戰恐怖極限
- Marimekko繽紛大秀 慶祝芬蘭建國百年
- 留美生畢典當眾批祖國 「中國周子瑜」被迫道歉
- 進入日本腦炎流行季 高雄市出現今年首例
- 蘭嶼飛魚季外地人來船釣 議員：在地護漁有什麼用？
- 謝金燕紐約開唱今返台 忙完父喪可望復出
- 照片遭擅用！吳念真無辜搶了全聯先生飯碗
- 端節食品抽驗 花蓮61件全合格
- 高鐵暑假大學生返鄉5折優惠 明開訂
- 嘉縣國中學生 跌破萬人
- 用吳念真照片打廣告 網友灌爆全聯臉書
- 05/23 各報重點新聞一覽
- 棒球追夢人》棒球路暫歇腳 羅國禎夢未醒
- 翻身契機？喬帥求教阿格西
- 修法沒講清楚 農民誤傳取消現金救助
- 國5遊覽車冒白煙 車上18人疏散
- 大平霧輕軌工程 最快7月啟動規劃
- D奶女星拒絕火辣 穿圍裙改當大廚
- 水泥車墜溪翻車 駕駛險溺撐2小時
- 全盲、腦麻不失志 身障童逆風起飛
- （影音）小小瑜展現蝶式泳技 悠游美樣「根本美人魚」
- 韓職》韓捕又想騙好球 再登上大聯盟官網（影音）
- 國泰金調查：近半民眾估今年GDP將勝去年
- 《自由廣場》扁馬太三
- 擔心民視遭赤化 股東NCC前陳情抗議
- 爆炸案奪19粉絲性命 亞莉安娜打破沉默稱「心都碎了」
- 刪留言停臉書帳號 台女奧客：親自向店員道歉
- 圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
- 黑面琵鷺現身八里海岸 為北返做準備
- 亞莉安娜宣布暫停巡演 9月台灣場命運究竟...？
- 智邦旗下雲炬網路 參展新加坡通訊展傳佳績
- 美不爽提保護主義 APEC取消聯合聲明
- 曾是模特兒... 洪秀柱乾女兒成為最正黨代表
- 余天悔跟豬哥亮鬧翻 嘆「不值得」
- 印尼投資評等調升 法人：將吸引更多外資布局
- 漢光實兵演練》保存戰力 戰機轉場花東基地
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：紐時爆中處死、監禁CIA線人 傳是中核總經理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分