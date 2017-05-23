人機圍棋頂上決戰開打！柯潔執黑力戰AlphaGo

人類代表柯潔執黑子先手，AlphaGo則與去年對戰南韓圍棋名將李世乭一樣，由台灣工程師黃士傑負責落子。（圖擷自YouTube）

2017-05-23 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕「人機圍棋最終決戰」今（23日）早10點30分正式開打，世界排名第一的中國圍棋高手柯潔執黑子先手，YouTube將會直播比賽全程。

根據中國媒體報導，這起「人機圍棋最終決戰」今早在浙江烏鎮盛大召開，除了柯潔與谷歌人工智慧新創公司（Google DeepMind）執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）外，Alphabet公司董事長史密特（Eric Schmidt）、歐洲圍棋冠軍樊麾、以及幫助AlphaGo落子的台灣工程師黃士傑也出席了開幕式。

哈薩比斯在開幕式上表示：「我們希望AlphaGo能夠不斷發展，希望本週的賽事能夠探索圍棋新的打法。無論結果如何，最終勝利都屬於人類。」柯潔與AlphaGo採3戰2勝制，分別於今天及25日、27日展開，此外還有配對賽及團體賽等賽制。

人類代表柯潔執黑子先手，AlphaGo則與去年對戰南韓圍棋名將李世乭一樣，由台灣工程師黃士傑負責落子。

賽事直播請見：