英國演唱會爆炸 傷患：我腳上有一個洞
2017-05-23 10:47
美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande），在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉行演唱會，但結束時竟發生爆炸，至少已造成19死50傷。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande），在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）當地時間22日晚間舉行演唱會，但結束時竟發生爆炸，至少已造成19死50傷，一名傷患透露，他腳上有一個洞，妻子的腹部也有傷口。
據《BBC》報導，來自里茲（Leeds）的沃克（Gary Walker）離炸彈只有幾公尺遠，當時他正和妻子一起在門廳等待女兒出來，然後突然出現了大量的閃光、爆炸聲、煙霧，他感到腿部傳來痛楚。
沃克轉過身去查看妻子，妻子告訴他「我需要躺下來」，這時，他發現老婆的腹部受傷，她的一條腿可能也斷了，接著沃克赫然看到自己腳上有一個洞，有一些碎片擊中了他。
一名傷者安迪（Andy）也在門廳等待女兒和妻子，結果他瞬間被爆炸的力量甩到地上。安迪表示，現場就像是戰爭電影一樣，有大概20個人也躺在他身邊，他不知道這些人的死活，安迪透露，那些人看起來就像死了一樣。
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