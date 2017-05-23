世越號內發現完整遺骸 救生衣還穿在身上...

南韓世越號打撈上岸後，目前在船尾找到一具完整遺骸，身上還穿著衣服和救生衣。（歐新社）

2017-05-23 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「世越號」打撈上岸後，當局持續在船艙內搜索失蹤9人的遺骨，繼先前確認一名老師和一名女高中生的遺骸身分後，目前又在船尾找到一具完整遺骸，身上還穿著衣服和救生衣。

據《韓聯社》報導，該具遺體被認為是9名失蹤者之一，由於船尾空間狹窄，所以整具遺骸相比起來較為完整，沒有遺骨遺失，之後將透過DNA檢驗來確認身分。