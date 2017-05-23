英國首相譴責「駭人恐攻」 競選活動暫停

英國首相梅伊譴責這起曼徹斯特體育館爆炸案是「駭人聽聞的恐攻」，強調警方正在全力應赴這起事件。（彭博社）

2017-05-23 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）於英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）當地時間22日晚間舉辦演唱會，但演唱會結束時竟發生爆炸，造成19死50傷，英國首相梅伊（Theresa May）譴責這起事件是「駭人聽聞的恐攻」，執政的保守黨也表示暫停6月大選的競選活動。

綜合英國媒體報導，英國首相梅伊譴責這起曼徹斯特體育館爆炸案是「駭人聽聞的恐攻」（appalling terrorist attack），強調警方正在全力應付這起事件；6月8日為英國國會大選，保守黨宣布暫停相關競選活動，警方表示目前正朝向恐怖攻擊的方向偵辦，曼徹斯特街頭已經進駐大批武警戒備。

英國首相梅伊也將緊急召開「眼鏡蛇會議」（Cobra meeting）因應這起爆炸案，眼鏡蛇會議是由跨部會危機委員會召開，因應國家的緊急狀況，這已經是今年第2次召開，上一次開眼鏡蛇會議是3月的國會外的恐攻案。