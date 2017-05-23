留學生稱在中國必戴口罩 昆明：市內空氣新鮮香甜

中國留美學生楊舒平（Shuping Yang），日前在美國馬里蘭大學畢業典禮上代表畢業生致詞時，坦言在中國出門要戴口罩，而美國的空氣是清甜的。（圖擷自YouTube）

2017-05-23 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國留美學生楊舒平（Shuping Yang）來自雲南昆明，她日前在美國馬里蘭大學畢業典禮上代表畢業生致詞時，坦言在中國出門必戴口罩，而美國的空氣是清甜的，此言一出隨即遭到中國各界圍剿，楊舒平也發出道歉聲明。昆明當局則對此澄清，昆明市內空氣才是「新鮮而香甜」。

昆明市官方微博「昆明發布」，於昨日發出公告指出，到5月8日為止，昆明市今年的空氣優良天數達到驚人的100%，因此民眾行走在昆明的大街小巷時，就能夠感受到昆明自然芬芳的氣息。

「昆明發布」表示，昆明四季如春、氣候宜人，希望上述公告能解決中國網友對昆明空氣質量的懷疑。至於楊舒平則在各界抨擊下，於中國官媒《環球時報》刊載出道歉聲明，強調自己並沒有要貶低或否定國家和家鄉。