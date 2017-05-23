羈押53天後首次露面 朴槿惠戴手銬面容憔悴
2017-05-23 09:31
今天上午，朴槿惠走下囚車，在女警的護送下現身，前總統雙手被銬上手銬，雖然盤起了頭髮，但面容仍顯憔悴。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠今（23日）將站上法庭，成為第3位因貪腐受審的南韓前總統，韓國當地時間9點10分（台灣時間8點10分），朴槿惠在被羈押53天後，首次公開露面，她走下囚車，雙手被銬上手銬，面無表情。
根據《韓聯社》報導，今天上午，朴槿惠走下囚車，在女警的護送下現身，前總統雙手被銬上手銬，雖然盤起了頭髮，但面容仍顯憔悴，不過朴槿惠並未身穿囚衣，而是穿著便裝，根據韓國法律，被告人若無逃逸之嫌可穿便裝出庭，韓國時間上午10時起（台灣時間9點）就會進行首場公審。
這是20多年來首場針對前總統的審判，65歲的朴槿惠是第3位因貪腐受審的南韓前總統，在她之前，全斗煥及盧泰愚因貪污及叛亂罪於1990年代入獄服刑。
朴的律師在預審時全盤否認18項指控，預計今天朴槿惠可能也持相同立場，而被控共謀作案的閨密崔順實和涉嫌行賄的樂天集團會長辛東彬今天也會出庭受審。
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