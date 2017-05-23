面對美國呼籲聯合封殺 伊朗總統：持續開發彈道飛彈
2017-05-23 09:41
伊朗總統哈桑．羅哈尼（Hassan Rouhani）於昨（22）日召開記者會，強調會持續開發彈道飛彈。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普訪問沙烏地阿拉伯，疾呼所有國家團結孤立沙國宿敵伊朗，因為伊朗「助長宗派衝突與恐怖之火」，企圖與各國建構出伊朗包圍網。而伊朗總統哈桑．羅哈尼（Hassan Rouhani）於昨（22）日召開記者會，強調會持續開發彈道飛彈。
伊朗與沙烏地阿拉伯一向關係不佳，去年兩國宣布斷交，而對於川普訪問沙烏地阿拉伯並企圖建立伊朗包圍網，羅哈尼批評：「美國在中東總是失敗的」，另外對於美國批評伊朗開發彈道飛彈，羅哈尼對於此點表示：「必要的話不論何時都會進行飛彈實驗，不會向美國請求許可。」
川普政府於本月17日發表聲明，將會對開發彈道飛彈的伊朗進行新一波的經濟制裁，表現出持續施壓的強硬立場，若伊朗實際進行彈道飛彈的發射實驗，兩國關係將會變得更加緊張。
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