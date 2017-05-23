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游完泳後突昏倒 9歲童無生命跡象送醫
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PO性感照抗議政府 泰護士挨轟辭職

泰國女護理師Pang C-Yanin。（圖擷取自臉書）

2017-05-23  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名美女護理師最近將穿著短裙制服的工作照上傳臉書，並呼籲護理師不要和軍警交往，引發爭議。最後女護理師遭院方以破壞醫院形象為由解職。

綜合媒體報導，日前泰國女護理師Pang C-Yanin在臉書上傳自己的工作照，並希望同行不要和軍警交往，因為政府今年並未依往例納編全國1萬多名的護理人員。但她想捍衛醫護人員權益的行為，卻遭院方解職。

Pang C-Yanin表示，醫院說她的穿著不恰當，影響護理人員的專業形象，「我不希望它成為一個大問題，於是我毅然辭職承擔了責任。」

有泰國網友認為她制服裙子過短，影響護理人員形象；但也有泰國網友支持她的行為，肯為護理人員發聲。

泰國女護理師Pang C-Yanin。（圖擷取自臉書）

泰國女護理師Pang C-Yanin。（圖擷取自臉書）

泰國女護理師Pang C-Yanin。（圖擷取自臉書）

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