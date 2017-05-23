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猛男青瓜護膚當「閨密」 準新娘hi翻天

艾布蒂斯與「閨蜜」拍告別單身花絮，「笑果」十足。（取自《METRO》）

2017-05-23  08:33

〔即時新聞／綜合報導〕在國外女性告別單身的前一夜，不少準新娘選擇和閨密一起護膚、飲酒狂歡或脫毛，但讀理工科的24歲艾布蒂斯（Rebeca Abrantes）班上只有一堆男同學，索性讓這些哥兒們穿起睡袍，做同樣的事，花絮照片PO上網，意外爆紅更具「笑果」。

艾布蒂斯學的是電腦工程，全班60人中只有4名女生，她在婚前一週為了沒有閨密與她狂歡，拍結婚花絮而感到遺憾，但一群男性友人即時送上溫馨，義無反顧地願意穿上誘人的粉紅色睡袍，充當「閨蜜」，與她用青瓜敷臉、剃腳毛和談論嫁衣等，拍攝過程讓她們笑翻了，因笑場NG好幾次。

艾布蒂斯與「閨蜜」拍告別單身花絮，「笑果」十足。（取自網路）

艾布蒂斯與「閨蜜」拍告別單身花絮，「笑果」十足。（取自網路）

艾布蒂斯與「閨蜜」拍告別單身花絮，「笑果」十足。（取自網路）

艾布蒂斯與「閨蜜」拍告別單身花絮，「笑果」十足。（取自網路）

艾布蒂斯與「閨蜜」拍告別單身花絮，「笑果」十足。（取自網路）

艾布蒂斯與「閨蜜」拍告別單身花絮，「笑果」十足。（取自網路）

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