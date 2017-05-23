逼現「隱形富豪」？中國7月1日起舖天蓋地大查稅

2017-05-23 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國從今年起實施「肥咖條款」向台商猛追稅，5月1日起加入《特別納稅調查調整及相互協商程式管理辦法》（6號公告），鎖定企業和集團的跨國避稅、海外藏錢，近日由財政部等6部會聯合發布《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》，從7月1日起展開對「非居民」金融帳戶進行查帳，等於舖天蓋地全列查。

綜合媒體報導，中國這次發出的海外查稅追緝令，是含國家稅務總局、財政部、以及1行3會（中國人民銀行、銀監、證監、保監會）6部委聯合發令，等於中國境內金融機構的所有存款、託管帳戶、投資及債權權益、甚至是保險及年金合同等，全部都查，等於不分大小戶、居民及非居民都要查。

而透過這次查稅行動，很可能就是補獵之前漏掉的「隱形富豪」，不管其在海內外藏錢或金流活動，都將攤在中國國家機器之下。