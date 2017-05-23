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早知道… 7年前3千元買比特幣 現成億萬富豪！

虛擬貨幣「比特幣」價格狂飆。（路透）

2017-05-23  08:31

〔即時新聞／綜合報導〕虛擬貨幣「比特幣」價格狂飆，甚至取代黃金成為投資人重要避險選擇。美媒報導，如果7年前用100美元（約台幣3000元）買進比特幣，現值高達7500萬美元（約台幣22.6億）。日媒指出，比特幣交易大部分來自中國。

《CNBC》報導，5月22日是「比特幣披薩日（Bitcoin Pizza Day）」，2010年程式設計師Laszlo Hanyecz用1萬個比特幣買了兩個披薩，外界普遍認為這是比特幣第一次應用於現實世界。

報導指出，由於比特幣價格狂漲，如今這兩個披薩換算下來價值高達2250萬美元（約6.76億元台幣）。如果7年前用100美元（約台幣3000元）買進比特幣將成億萬富豪，現值高達7500萬美元（約台幣22.6億）。

《日經中文網》報導，CoinDesk統計，比特幣價格19日下午一度達到1比特幣兌1934美元，20、21日比特幣首次突破2000美元大關，22日上午1比特幣兌2070美元，比特幣最近1個月的價格漲幅達到60%。

報導指出，比特幣交易大部分來自中國。有觀點認為，由於預期人民幣貶值，比特幣交易參與者中，有80%到90%比例為中國人。此外，中國進行資本管制導致個人投資對象受限，由於監管上的漏洞，資金轉移向比特幣趨勢將加強。

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