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老婆的反擊？ 川普被妻拒牽手

川普在下飛機時，想與梅蘭妮亞牽手，卻被妻子拍走拒絕。（圖擷取自YouTube）

2017-05-23  08:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）訪問以色列，妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）隨行。川普在走紅毯時，想與梅蘭妮亞牽手，卻被妻子拍走拒絕。

綜合媒體報導，22日川普夫婦從總統專機「空軍一號」下機後，以色列總理夫婦迎接，並一起走在紅毯上。川普試圖牽起梅蘭妮亞的手，卻遭妻子打手拒絕。

這已經不是第一次川普夫婦的尷尬情形，今年2月兩人出席公開場合時，川普2度甩開妻子的手，讓梅蘭妮亞相當尷尬。當時肢體語言專家分析，這可能顯示川普想成為一個強勢的領導者。

相關影片請見：（22日川普試圖牽起梅蘭妮亞的手，卻遭妻子打手拒絕）

相關影片請見：（今年2月梅蘭妮亞被川普甩手）

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  • 以色列總理夫婦迎接到訪的川普夫婦。（法新社）

    以色列總理夫婦迎接到訪的川普夫婦。（法新社）

  • 今年2月兩人出席公開場合時，川普2度甩開妻子的手，讓梅蘭妮亞相當尷尬。（法新社資料照）

    今年2月兩人出席公開場合時，川普2度甩開妻子的手，讓梅蘭妮亞相當尷尬。（法新社資料照）

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