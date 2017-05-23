疑似有爆炸物 瑞典機場疏散百名乘客
2017-05-23 07:14
瑞典第二大城西部哥特堡（Gothenburg）郊區一座機場，發現疑似炸彈物體，機場已進行人員撤離。。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕瑞典第二大城西部哥特堡（Gothenburg）郊區一座機場，發現疑似炸彈物體，機場已進行人員撤離。
綜合媒體報導，瑞典哥德堡蘭德維特機場（Landvetter）的入境大廳，在當地時間22日晚間發現一個疑似藏有炸藥的提袋。機場公司Swedavis的公關主任波留斯（Anders Porlieus）表示，經過失物招領廣播後，提袋無人來領取，經掃瞄過後，發現有疑似炸藥的跡象。
當地警方表示，已經拉起200公尺的警戒線，並疏散約600多名乘客。
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