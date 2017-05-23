中國武術被MMA格鬥打爆？葉問傳人說話了...

「格鬥狂人」徐曉冬（右）與太極拳傳人魏雷（左）對戰，10秒分出勝負。（資料照，圖擷取自微博）

2017-05-23 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕上月底MMA格鬥，練習西洋拳出身的「格鬥狂人」徐曉冬10秒KO雷公太極拳傳人魏雷令外界譁然，葉問第3代弟子溫鑑良接受媒體採訪時指出，「如體格差不多，詠春有勝出可能」，單場比武不能代表整個門派。

《蘋果日報》報導，師承葉問弟子黃淳樑的詠春大師溫鑑良，曾獲港英時期警隊聘任為武術總指導，他表示，中國武術界內保守派佔大多數，只准同門比試，不肯出去打，這樣有點可惜，「學生入門後『深似海』，關起門來自稱皇帝」，故步自封，對發展中國功夫沒有好處。