諷中國沒自由空氣髒 留美學生被中媒圍剿致歉
2017-05-23 06:47
來自中國的留美學生楊舒平在大學畢典致詞，談到美國空氣是乾淨的，不像中國要戴口罩，演講引來中國媒體排山倒海的批評。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕來自中國雲南省的留美學生楊舒平（Shuping Yang），前天在美國馬里蘭大學畢業典禮上致詞時，談到她為何要來到美國留學，因為美國空氣是乾淨的，不像中國要戴口罩，而且還有民主制度能領略自由的感覺。但演講卻引來中國媒體排山倒海的批評，認為楊舒平根本是踐踏國格，而昨天晚間楊舒平也發表道歉聲明。
中國官媒《環球時報》昨晚發出楊舒平的道歉聲明「這次演講帶來的反響大大的出乎我的意料，並深感不安」、「我深愛自己的祖國和家鄉，為國家的繁榮發展深感自豪，也希望今後用自己在國外的所學，弘揚中國文化，為國家做積極貢獻，演講只是分享自己的留學體驗，完全沒有對國家及家鄉的否定或貶低之意，在此深表歉意，並衷心希望大家給予諒解，今後會吸取教訓，同時也希望不要再有更多的解讀，甚至人身攻擊，謝謝！」
楊舒平身為馬里蘭大學2017年畢業生代表，前天向全校進行畢業致詞，她回憶5年前自己第一次踏上美國土地時，剛下飛機的她正準備戴上口罩，卻驚覺美國的空氣如此清甜，但她在中國可是每次出門都一定要有口罩。楊舒平也享受著言論自由的風氣，她不僅學習到如何討論爭議話題，還可以質疑權威、反駁教授的觀點，並且在網路上對於教授的教學打分數。
楊舒平在演講過後，遭到中國媒體大肆批評，說楊舒平將美國形容成大同社會，不僅空氣好又有民主制度，中國沒有民主且空氣髒，根本就是將美國人對於中國人的刻板印象再次放大，甚至有人批評乾脆把中國形容成北韓一樣，這樣她就像是逃到美國的脫北者了。
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