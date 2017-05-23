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美議員挺台入WHA 北京不應綁架全球健康

2017-05-23  03:44

〔中央社〕美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯今天發表聲明指出，無庸置疑的，台灣今年應該參與世界衛生大會，全球健康不應被北京綁架。

羅艾斯（Ed Royce）在聲明中指出，台灣今年排除在世界衛生大會（WHA）之外，無法與會，只會傷害全球公共衛生，台灣對此可以做出許多貢獻。這也是過去8年，台灣獲邀參與世界衛生大會的原因。

羅艾斯強調，無庸置疑的，台灣今年應該參與世界衛生大會，全球健康不應被北京綁架。

他讚賞美國衛生部長普萊斯（Tom Price）在日內瓦期間，與台灣代表團舉行雙邊會談，普萊斯將國際合作置於政治之前，展現真正的國際領導。

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