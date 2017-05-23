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對俄洩露情報 川普辯稱未提以色列

2017-05-23  03:36

〔中央社〕美國總統川普今天在耶路撒冷會見以色列總理尼坦雅胡時，試圖針對他將以國情報洩露給俄羅斯的批評，為自己辯護。

川普與尼坦雅胡並肩而立、回答1名記者有關此事的詢問說：「我並未提起以色列這個字或這個名稱。」

他說：「我在談話中從未提起，大家都說我提起了，因此你們又作出了錯誤報導。我從未提起以色列這個字。」

稍後尼坦雅胡表示：「（我們兩國的）情報合作極好，從沒像現在這麼好過。」

「華盛頓郵報」上週報導，川普最近在接見俄國外長拉夫羅夫以及俄國駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）時，洩露了其所謂有關伊斯蘭國（IS）的高度機密情報。

郵報說，川普當時對拉夫羅夫談到了伊斯蘭國明確的炸彈威脅。

不願具名的1名美國官員對法新社證實了「紐約時報」所說，此一情報最初來自以色列。

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