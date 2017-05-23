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陳時中重話批評中國大陸 一中推兩岸愈遠

2017-05-23  03:28

〔中央社〕衛福部長陳時中今晚表示，中國大陸在世界衛生大會（WHA）中赤裸裸地講出「一中原則」，「連遮羞布都不帶」，這樣只會把兩岸推得愈來愈遠。

陳時中在日內瓦爭取台灣參與WHA，今晚他出席由民間團體舉辦的「台灣之夜」，他致詞指出，中國大陸今天在WHA大會中發言赤裸裸講出「一個中國原則」，說難聽點「連遮布都不帶就說出來」，事實上缺口是在中國大陸方面，台灣是幫忙堵住缺口的人 。

不過他指出，如此激動之下，大家對台灣未來看法是一致的，這時代是要「比氣不能比力」，他呼籲大家要幫台灣把這口氣存下來，總有一天光明的未來會到來。

陳時中表示，今天中國大陸在WHA的發言表現，結果只是把兩岸推得愈來愈遠，像這樣一個心中只有權力的國家，沒有人會信任。

他強調，台灣不能退卻，要和世界各地交朋友，努力為明年做準備。

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