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聯合國籲北韓 停止試射飛彈

2017-05-23  02:52

〔中央社〕聯合國今天呼籲北韓，停止試射彈道飛彈。北韓週末期間再次進行飛彈試射。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說：「這些行動對區域和國際安全構成了威脅。」

「我們呼籲朝鮮民主主義人民共和國（北韓），停止再次試射飛彈，以便能研究，如何恢復實質對話。」

聯合國安全理事會明天將應美國、南韓和日本要求，召開緊急閉門會議，以商討北韓最近1次飛彈試射。

杜雅里克說：「顯而易見的是，朝鮮民主主義人民共和國公然違反了安理會決議，加速彈道飛彈試射活動。」

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