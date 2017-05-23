告別世衛在即 陳馮富珍為政績自辯
2017-05-23 02:04
〔中央社〕即將卸任的世界衛生組織（WHO）秘書長陳馮富珍今天為自己的政績辯護，她堅稱在她任內，全球已有比較充分準備，可因應伊波拉病毒等衛生緊急狀況。
陳馮富珍在向世衛會員國所發表的最後談話中承認，世衛在她領導的10年間也曾犯下錯誤，但強調，儘管「我們有時會動搖．．．我們從不放棄」。
她在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）上對世衛194個會員國大約4000名與會代表說：「全球已有比較充分準備，但還不夠好。」
她列舉出任內各項成就，並堅稱，這足以駁斥「關於世衛組織已喪失重要地位的經常性批評」。新任世衛秘書長將在明天選出。
她為自己辯護有其原因，在她任內，世衛因處理若干衛生緊急狀況的表現而遭到激烈批評；特別是非洲西部的伊波拉病毒肆虐，在2013年底至2016年初之間，造成了1萬1300多人喪生。
陳馮富珍說：「這個疫情出乎人人意料之外，包括世衛。」
「病毒初次在非洲西部出現時，世衛太慢才發現，病毒的作用方式與以往在非洲中部爆發時不同。」
不過她指出了在此危機期間所發起的全面改革措施，她說，世衛「迅速作出了修正」，將疫情「加以控制，並為全球研發出第一個伊波拉疫苗」。
陳馮富珍強調，世衛過去10年來的成就包括，「針對優先病原體努力研發出大家負擔得起的疫苗．．．以作為因應下一次必然疫情的開端」。
她並指出，世衛在防治愛滋病、肺結核、瘧疾和各種長期受人忽視的熱帶疾病方面，已有長足進步。
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