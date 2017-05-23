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委內瑞拉擁五千肩射防空飛彈　美國憂心

2017-05-23  00:46

〔中央社〕根據路透社所見的軍方文件，委內瑞拉擁有5000枚俄羅斯製造的可攜式防空飛彈（MANPAD），是拉丁美洲地區所知的最大庫存量。由於委內瑞拉動亂越演越烈，這令美國感到擔憂。

路透社獨家報導，委內瑞拉的社會主義政府長久以來一直警告，面臨美國「帝國主義者」入侵的威脅，以此為理由加強軍力。這些軍備大都是在故總統查維斯（Hugo Chavez）執政期間由俄國取得，他1999年上任，2013年過世。

這些肩射式飛彈可以由一個人操作，對民航機和軍機都構成嚴重威脅。

武器專家表示，長久以來都擔心這些武器可能失竊，遭出售或因不明原因落入歹徒手中，而在委內瑞拉目前社會動亂又陷經濟危機的情況下，更加重這種憂慮。

根據路透社見到的委內瑞拉軍方資料，這個南美產油國有5000枚俄製SA-24型可攜式防空飛彈。委內瑞拉政府和軍方官員對記者的詢問沒有回應。

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