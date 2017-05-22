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金正恩有祕密監獄？ 加國安全顧問：關滿了西方人

北韓傳出有秘密監獄，關滿了西方人。圖為美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier，左）和韓裔美國公民金東哲（右）去年被拘留畫面。（美聯社）

2017-05-22  21:40

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安全顧問詹姆斯．利（James Leigh）上月曾被北韓拘留，最近他向媒體透露，北韓有一個「秘密監獄」，裡面關滿了西方人。

綜合外媒報導，詹姆斯4月曾被北韓拘留，期間他認識了美國教授托尼．金（Tony Kim或Kim Sang-duk），當時托尼告訴他，北韓領導人擁有一座秘密監獄，裡面關滿了西方人，且犯人多為美國人，人數比美國官方公開的數字多出許多。

托尼表示，「加拿大人、美國人、歐洲人...那裡關滿了許多地區的人。」詹姆斯也補充，秘密囚犯被關押在號稱「無名氏的房子」的秘密監獄。

詹姆斯聲稱，他在被訊問時，曾看到幾10個寫上西方姓氏的文件夾。另外詹姆斯也說，在被關押期間，曾聽到隔壁牢房牆壁傳來毆打聲，當時也聽到木頭斷裂，聲音竟持續24小時以上。

目前美國官方有公開被關押的美國公民為4人，除了去年被拘留的韓裔美國公民金東哲和美國學生溫貝爾（Otto Warmbier），還包括今年4月被拘留的托尼．金和本月的金學成（Kim Hak Song，譯音）。

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  • 外媒模擬秘密監獄地點。（圖擷自Dailystar）

    外媒模擬秘密監獄地點。（圖擷自Dailystar）

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相關關鍵字： 北韓 秘密監獄 美國人 西方人 金正恩
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