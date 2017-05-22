金正恩有祕密監獄？ 加國安全顧問：關滿了西方人
2017-05-22 21:40
北韓傳出有秘密監獄，關滿了西方人。圖為美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier，左）和韓裔美國公民金東哲（右）去年被拘留畫面。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕加拿大安全顧問詹姆斯．利（James Leigh）上月曾被北韓拘留，最近他向媒體透露，北韓有一個「秘密監獄」，裡面關滿了西方人。
綜合外媒報導，詹姆斯4月曾被北韓拘留，期間他認識了美國教授托尼．金（Tony Kim或Kim Sang-duk），當時托尼告訴他，北韓領導人擁有一座秘密監獄，裡面關滿了西方人，且犯人多為美國人，人數比美國官方公開的數字多出許多。
托尼表示，「加拿大人、美國人、歐洲人...那裡關滿了許多地區的人。」詹姆斯也補充，秘密囚犯被關押在號稱「無名氏的房子」的秘密監獄。
詹姆斯聲稱，他在被訊問時，曾看到幾10個寫上西方姓氏的文件夾。另外詹姆斯也說，在被關押期間，曾聽到隔壁牢房牆壁傳來毆打聲，當時也聽到木頭斷裂，聲音竟持續24小時以上。
目前美國官方有公開被關押的美國公民為4人，除了去年被拘留的韓裔美國公民金東哲和美國學生溫貝爾（Otto Warmbier），還包括今年4月被拘留的托尼．金和本月的金學成（Kim Hak Song，譯音）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 槓上中國！印度拒一帶一路還購進百億導彈系統
- 史上最近！NASA觀測木星 風暴跟地球一樣大
- 參與WHA 陳時中籲國際施壓中國
- IS人體實驗2種致命化武 專家：此舉宛如納粹
- 川普籲孤立伊朗 伊朗批：散播恐伊朗症賣武器
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
- 遭批犧牲台灣參與WHA 馬辦：自稱中華台北時綠委在哪？
- 車城國小師生下田耕作 學習產地到餐桌
- 四月外銷訂單連九紅 年增7.4％不如預期
- 三芝源興居屋頂塌陷一大塊 遊客驚：總統故居怎變這樣
- 機師疑在執勤睡覺 台灣虎航致歉、調查
- 羅馬網賽 茲韋列夫爆冷擒伏喬帥封王
- 歡迎光臨！ 黑冠麻鷺首度在大興國小築巢
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 豬哥亮標靶藥丟馬桶 3個月壽命被沖掉
- 驚！嘉義高鐵站大廳故宮展櫃有蒼蠅屍體
- 德日進口2WD SUV優選-1
- 強大吸金力放不得！《惡靈古堡》系列將重啟
- 閃退青瓦台F4 南韓總統天菜保鑣轉當美髮師
- 眼睛小錯了嗎？李榮浩被「他」二度虧小眼
- 紀州庵百周年慶 作家私房菜搏感情
- 川普醜聞拖累 Fed下半年恐按兵不動
- 讓魚市場變得更好逛！台東縣推動改善計畫
- 許羿云、徐浩崴熱心服務 獲保德信青少年志工獎
- 貧苦母子同抗癌 蕭鈺隆獲總統教育獎
- 新台幣早盤狂飆逾2角 升破30元大關
- 藍委：投吳的未必挺吳
- （影音）充滿希望！芬蘭建國百年 國寶品牌精彩歡慶
- 豬哥亮被勸治癌回嘴「我要等死」 命被偏方玩掉
- 不就是走路 競走難什麼？
- 日職》羅德王牌歸位 明天先發不是陳冠宇
- 卸任黨主席 洪秀柱的下一步…
- 譚詠麟槓上許冠傑 合體開唱先討債
- 高雄市路邊計次停車全改為計時？ 交通局否認
- 疑與男友爭吵 少女負氣跳樓傷重不治
- 江辰晏投7場 本季仍未開胡
- 凌晨3度長按門鈴 擾人清夢判拘
- 竹子質輕又便宜 「竹肢足」設計奪雙冠
- 擠進一中、中女 至少2至3科A++
- 94歲常楓嘆豬哥亮還年輕 2字形容豬式幽默
- 新竹競走女孩 扭出台灣第一金
- 習近平賀電晚到1.5小時 中共說之前有人向北京告狀…
- NBA》前兩戰共輸57分 塞隊大逆轉斷騎士十連勝（影音）
- 涉性侵外拍女模 攝影師辯你情我願
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金正恩有祕密監獄？ 加國安全顧問：關滿了西方人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分