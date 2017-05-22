川普籲孤立伊朗 伊朗批：散播恐伊朗症賣武器

2017-05-22 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨天在沙烏地阿拉伯，對50名穆斯林與阿拉伯國家領袖發表演說，呼籲穆斯林國家孤立伊朗。今日伊朗外交部發言人批評，川普藉由散播「恐伊朗症」（Iranophobia），銷售這些國家更多武器。

根據《路透》報導，川普演說中表示伊朗「助長宗派衝突與恐怖之火」，呼籲穆斯林與阿拉伯國家孤立伊朗，更與沙烏地阿拉伯簽署了價值近1100億美元的武器協議。對此，伊朗外交部發言人卡薩米（Bahram Qasemi）批評美國總統對伊朗老調重彈，指控完全毫無根據，並透過散播「恐伊朗症」來銷售更多武器。

卡薩米說，美國才應該「應該停止出售武器給恐怖份子」，並表示美國和其盟友「應該知道伊朗是一個民主，穩定，強大的國家」，促進了「和平，睦鄰，並創造了一個反對暴力、極端主義的世界」。