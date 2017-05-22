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強國保母開主人奧迪買菜 遭歹徒盯上綁架勒索

2017-05-22  22:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國1位保母日前開著主人家的奧迪轎車出門買菜，結果被歹徒盯上。她不但遭綁架，還被勒索10萬元人民幣（約44萬元新台幣），所幸本案當晚就被破，保母和車都沒事。

綜合報導指出，中國陝西神木縣公安局在20日下午6時接獲報案，一輛黑色奧迪轎車車主報案說，家中保母開車出去買菜，結果被兩個男子綁架，歹徒還打電話向車主勒索10萬元人民幣的贖金。

神木縣公安局指揮中心隨即要求轄區內各巡邏車注意盤查攔截，在1個半小時後就發現這輛黑色奧迪轎車。

2名嫌犯看到警方後就棄車分頭逃逸，不過在警方增援人員趕到現場後，其中1名王姓嫌犯就被逮捕歸案，另1人則脫逃。至於遭綁架的保母則在奧迪車後座，被警方順利解救。

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  • 中國1位保母日前開主人家的奧迪轎車出門買菜，結果被歹徒盯上。（路透，示意圖）

    中國1位保母日前開主人家的奧迪轎車出門買菜，結果被歹徒盯上。（路透，示意圖）

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