福建貪吃蛇慘被生擒 當場吐出2隻雞還給村民
2017-05-22 22:49
〔即時新聞／綜合報導〕中國福建莆田某村落近日入侵一隻蟒蛇大鬧雞舍，還豪吞了3隻雞，最後被幾名壯丁聯手擒獲後，便當場吐了2隻雞還給村民，最後村民遵照「森林公安」的要求將這條蟒蛇放生。
莆田某村落的居民日前發現一條長約5公尺，重達21公斤的蟒蛇出現在雞舍內，而當時牠已吞下3隻雞，另外又弄死了4隻。
村民本來想等消防隊到場處理，但眼看蟒蛇穿過遍地雞屍準備開溜，村內3名男子便合夥將牠生擒，不知道這條蛇是因為太飽還是太過緊張，當場嘔出2隻雞「還了回去」，隨後「森林公安」到場勸說，村民只好將牠放生。
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