友邦挺台做WHA觀察員 遭中、古巴反對 不列議程

世界衛生大會（WHA）今天展開，友邦為台灣發聲要求「讓台灣以觀察員身分參加」，遭到中國及古巴代表反對，最後決議不列入議程。（法新社）

2017-05-22 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣未獲參加本屆世界衛生大會（WHA），友邦聯合為台灣發聲，提議邀請台灣做為觀察員參加WHA，遭到世衛委員會決議不列入議程。

綜合媒體報導，WHA今天開幕，台灣友邦聖文森、帛琉、貝里斯等11個友邦，提案要求將邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會一案列入議程，遭到中國及古巴代表反對。經總務委員會及大會進行討論後，最終仍未納入本屆WHA議程。

聖文森代表發言時表示，必須駁斥「台灣是中國的一部分」的觀點，指出台灣有自己的政府及民主選舉，聯合國2758號決議也沒有指出讓中共代表台灣。而且台灣在衛生工作上的貢獻有目共睹，希望世界論壇不要排除台灣。

帛琉代表也質疑世衛為何忽略台灣2300萬人口？他表示健康是基本人權，不應該排除任何人，政治問題也不該在世衛處理，WHA應包括台灣2300萬人，是唯一正確選擇。一番發言獲得台下熱烈掌聲。

不過，古巴代表則表示反對，聯合國大會和WHA都做過決議，以中共作為中國代表，現在應該把精力集中在其他問題。

獲入場證與會的立委林靜儀也在臉書上指出，中國代表在發言中重申，台灣是中國的一部分，過去8年台灣能參與WHA，是基於一中原則下的兩岸協商。並表示台灣的健康問題會由中國處理。最後全案仍依世衛總務委員會決議，不列入議程。