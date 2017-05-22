友邦挺台做WHA觀察員 遭中、古巴反對 不列議程
2017-05-22 20:03
世界衛生大會（WHA）今天展開，友邦為台灣發聲要求「讓台灣以觀察員身分參加」，遭到中國及古巴代表反對，最後決議不列入議程。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣未獲參加本屆世界衛生大會（WHA），友邦聯合為台灣發聲，提議邀請台灣做為觀察員參加WHA，遭到世衛委員會決議不列入議程。
綜合媒體報導，WHA今天開幕，台灣友邦聖文森、帛琉、貝里斯等11個友邦，提案要求將邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會一案列入議程，遭到中國及古巴代表反對。經總務委員會及大會進行討論後，最終仍未納入本屆WHA議程。
聖文森代表發言時表示，必須駁斥「台灣是中國的一部分」的觀點，指出台灣有自己的政府及民主選舉，聯合國2758號決議也沒有指出讓中共代表台灣。而且台灣在衛生工作上的貢獻有目共睹，希望世界論壇不要排除台灣。
帛琉代表也質疑世衛為何忽略台灣2300萬人口？他表示健康是基本人權，不應該排除任何人，政治問題也不該在世衛處理，WHA應包括台灣2300萬人，是唯一正確選擇。一番發言獲得台下熱烈掌聲。
不過，古巴代表則表示反對，聯合國大會和WHA都做過決議，以中共作為中國代表，現在應該把精力集中在其他問題。
獲入場證與會的立委林靜儀也在臉書上指出，中國代表在發言中重申，台灣是中國的一部分，過去8年台灣能參與WHA，是基於一中原則下的兩岸協商。並表示台灣的健康問題會由中國處理。最後全案仍依世衛總務委員會決議，不列入議程。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 槓上中國！印度拒一帶一路還購進百億導彈系統
- 史上最近！NASA觀測木星 風暴跟地球一樣大
- 北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議
- 刺客照片曝光？ 北韓公布美國策劃暗殺金正恩證據
- 中國男子2樓跳下未死 起身爬4樓再跳身亡
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
- 海軍盜賣軍艦用油案 3士官兵與4業者判刑
- 涉性侵外拍女模 攝影師辯你情我願
- 暖東峽谷看板神翻譯 讓林右昌看了一直笑
- 台股開盤上漲17.46點 報9965.08點
- ＷＨＯ宣達團 突襲中國外館抗議
- 日治老屋改裝理髮店 古味十足
- 中職》空手道甜心文姿云 6/2全猿主場開球
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- MLB》小老大雙響5打席全上壘 小熊15安狠咬釀酒人（影音）
- 會考人數減 錄取分數可望下修
- 兒少性剝削防制條例草案初審通過 提高拍攝兒性交刑責
- 連鎖藥局總裁回饋母校 每年贊助75萬元提攜學弟妹..
- 4種語文對答如流 小一的她有如小小外交家
- NBA》看重播才知膝蓋中箭 柯瑞批：骯髒動作（影音）
- 〈生活大補帖〉愛自己 她做到
- 被潑漆與親人決裂 名嘴遭譏諷「作賤自己」
- 高雄市路邊計次停車全改為計時？ 交通局否認
- 女星碰上鬼壓床 半夜驚見2位在飄
- 一次衝三壘 兄弟含淚笑恰恰
- 卸任黨主席 洪秀柱的下一步…
- 台東縣少棒奪冠 劍指世界盃
- 「黑熊森林」奪桃影臺灣獎首獎 抱走50萬獎金
- 周興哲開唱兼慶生 金曲遺「豬」明年再戰
- 免收費時段改來改去 交長：晚上就是要收費
- 立委表現如何？ 好評度最高的立委是他！
- 買海產竟是買毒暗語 警破市價600萬海洛因
- 阿嬤突撒手 國二女踢「銀」國際賽
- 綠將拚台南市長》女設後援會 男深耕基層
- A++最多錯3題 想進建北積分至少105
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 陸委會組改 蒙藏不併入
- 來趣台南迺街 南市府北上搶客
- 4成酒駕違規是重犯 賀陳旦：罰責不夠
- 5/22重要財經新聞一覽
- 機車過戶給同事借貸款 拿不到回車怒提告
- 兆豐洗錢案查無不法今簽結 北檢理由曝光
- 爭取國際空間 葉望輝：台灣應另覓渠道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：友邦挺台做WHA觀察員 遭中、古巴反對 不列議程
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分