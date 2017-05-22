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IS人體實驗2種致命化武 專家：此舉宛如納粹

伊斯蘭國將摩蘇爾大學用做化學武器的實驗場所，並開發了至少兩種化學武器。（路透）

2017-05-22  20:37

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克政府從摩蘇爾大學的廢墟中發現，恐怖組織伊斯蘭國（IS）將該大學用做化學武器的實驗場所，並開發了至少兩種致死的化學藥品並用於人體實驗。化武專家表示，伊斯蘭國此舉如同納粹德國對活人進行人體實驗。

綜合外媒報導，伊斯蘭國至少實驗了兩種化學藥品，一種是用於口服的硫酸鉈，另一種是注射大量尼古丁製劑。伊斯蘭國將硫酸鉈混入一名男性俘虜的飲食中，2天後食用者的胃部及大腦不斷腫脹，10日後身亡。硫酸鉈無色無味且無嗅，因毒性高且致癌已被多國禁用，除了被用於殺蟲劑和老鼠藥外，也見於有「謀殺天后」之稱的推理小說家阿嘉莎‧克莉絲蒂的小說中。伊斯蘭國在實驗報告中將硫酸鉈描述為「理想的致命毒物」。

另外，在資料中也發現，伊斯蘭國給予一名男性俘虜注射大劑量尼古丁，該名男子很快失去意識並於2小時後死亡。

英國化學武器專家戈登（Hamish de Bretton-Gordon）對《泰晤士報》表示，伊斯蘭國此等作為令人聯想到二戰的集中營，有如納粹德國對活人進行人體實驗。戈登憂心，當伊斯蘭國有了製造化武的能力後，他們就會拿西方國家開刀，像是把硫酸鉈丟入水源之中。

伊拉克第二大城摩蘇爾（Mosul）被伊斯蘭國占領近3年，今年1月聯軍收復摩蘇爾東部城區。

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