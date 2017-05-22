「吃了長生不老藥」 男假扮乾隆騙走貴婦近千萬

2017-05-22 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子劉乾珍謊稱自己是清朝的「乾隆皇帝」，吃了長生不老藥，所以活了300多歲，他靠著這個謊言，竟從一名富婆手中騙走了222萬元人民幣（約新台幣983萬元）！

《廣州日報》報導，事發在2012年，當時被害人鄭女想開辦銀行，於是認識了自稱是金融業鉅子「索羅斯弟子」的萬健民，萬男又向鄭女介紹、認識了劉乾珍。

劉男向鄭女謊稱，他是乾隆皇帝，吃了長生不老藥活了300多歲，是全世界27個皇家家族之一，掌握著大清皇家的大量資產，但資產被凍結了，需要找人投入啟動資金，來解凍這些資產，成功後就可獲得數倍、數十倍的收益；萬男則向鄭女謊稱，他是萬氏家族第九代傳人，只有透過他才能取出錢來。

鄭女對此信以為真，遭劉男以運作皇家資金和購買玉白菜為由，騙走了222萬元人民幣。檢方指出，鄭女被這個「乾隆皇帝」騙走的錢，只是一小部分，她被萬男騙走的錢財，前後幾次共超過4000萬元人民幣（約新台幣1.77億元）。

後來，鄭女的老公對此有所懷疑，和劉男等人溝通時特地做了錄音，後來他也把此錄音當作證據，錄音中，鄭女的老公就說：「你說你活了幾百歲？這不科學啊。」

報導稱，劉乾珍在今天出庭受審，而二人合謀的詐騙案正在審理中。