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30年前只賣10英鎊的鑽戒 今日拍賣身價上看...…

一枚26.27克拉的大鑽石戒指將拍賣，可望上看35萬英鎊（約1300萬新台幣），但在30年前，戒指主人只在跳蚤市場花了10英鎊（約390元新台幣）買下它。（圖取自《衛報》）

2017-05-22  19:05

〔即時新聞／綜合報導〕蘇富比拍賣公司下月7日將在倫敦拍賣一枚26.27克拉的大鑽石戒指，可望上看35萬英鎊（約1300萬新台幣），但在30年前，戒指主人只在跳蚤市場花了10英鎊（約390元新台幣）買下它。

綜合英國媒體報導，英國一名女性在1980年代在倫敦西部一家醫院附近的小攤販花了10英鎊買下這枚大鑽戒，她當時認為這只是一枚人造珠寶製成的裝飾戒指，因為19世紀的鑽石切割法與今日不同，不會刻意展現鑽石光彩。

30年來，鑽戒主人毫不知其價值，不論上街購物、做家事都戴著它。直到一位珠寶商告知這枚戒指可能要價不斐，鑽戒主人才向蘇富比詢問，經美國寶石學院鑑定後，確定是枚罕見大鑽戒。

蘇富比倫敦珠寶部門的負責人溫德姆（Jessica Wyndham）說，過去的鑽石切割法可能讓人誤以為它不是真的鑽石，舊工法大多會依著原石形狀切割，以保留更多的鑽石重量，而非展現鑽石光彩。

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