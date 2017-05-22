明將和AlphaGo對弈 棋王柯潔：我不怕！

2017-05-22 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧圍棋系統AlphaGo在去年初擊敗了韓國棋手李世乭，引發全球關注，目前圍棋世界排名第一的中國棋王柯潔，則將在明（23）天與AlphaGo進行對弈，雖然外界大多不看好柯潔，認為AlphaGo將會取得勝利，不過柯潔說：「就算全世界都不看好，我也不會怕。如果怕，那就等於輸了一輩子。」

綜合中國媒體報導，23日至27日將會舉行「中國烏鎮圍棋峰會」，AlphaGo將和中國棋手進行多種形式的比賽，最讓外界關注的，無非是柯潔和AlphaGo分別在23日、25日和27日舉行的3盤比賽。

中國棋手「古力」日前預測，柯潔贏下1盤棋的機率不足10%，柯潔對此表示：「就算全世界都不看好，我也不會怕。如果怕，那就等於輸了一輩子。」

除了柯潔和AlphaGo的3盤棋外，本次還會舉行1場「人機配對賽」，由連笑對上古力，但他們倆都有AlphaGo作為自己的隊友，與他們交替落子。

另外，還有「團隊賽」，也就是5名中國棋手羋昱廷、時越、唐韋星、周睿羊、陳耀燁組成團隊，共同對決AlphaGo。