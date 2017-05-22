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印尼警突襲同志派對 大動作逮捕141人

印尼警方周一舉行記者會表示，周日晚間突擊了位於雅加達北部的一棟建築，逮捕141名正在舉行同志派對的男子。（法新社）

2017-05-22  18:01

〔即時新聞／綜合報導〕印尼警方周一（22日）表示，周日晚間突擊了位於雅加達北部的一棟建築，逮捕141名正在舉行同志派對的男子。外媒指出，此舉代表這個穆斯林人口最多國家對同性戀日益敵視。

綜合外媒報導，被警方突襲的建築名為「亞特蘭提斯（Atlantis）」，內部設有一間桑拿和一間健身房，警方說，當時桑拿房正在舉行「狂野之人（The Wild One）」性派對。警方當場逮捕141人，包括4名外國人：2名來自馬來西亞、1名新加坡人及1名英國人。

在印尼，同性戀並未違法，但警方指出有人涉嫌違反色情法，有10人可能被起訴，包括桑拿房主、脫衣舞者、健身教練、接待員、保全，以及涉嫌進行口交的2名遊客。如果被定罪，恐面臨最重10年徒刑和罰款。

印尼的反色情法相當嚴格，違者可處長達15年監禁，下載色情檔案最重可處4年徒刑或20億印尼盾（約451萬新台幣）。

自去年開始，印尼官員和強硬派、有影響力的伊斯蘭團體屢次公開譴責同性戀，讓當地LGBT（男女同志、雙性戀者以及跨性別者）群體飽受壓力。上周，唯一實施伊斯蘭律法的亞齊省（Aceh），有2名男子因同性性行為被處85下鞭刑。

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