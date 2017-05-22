如何躲過警察盤查？ 他用這招瞬間隱身

男子示範如何躲過警察盤查。（圖擷自YouTube）

2017-05-22 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕警察為了治安考量，往往會盤查可疑人士，最近YouTube上則流傳一段影片，逗趣地教導民眾如何逃過警察的臨檢，原來是靠著可伸縮的鋁箔色大管子，把自己偽裝成通風口。

從影片中可以看到，一名身穿黑衣的男子手持收納成一圈的鋁箔管，向錄影者展示如何逃脫警察的盤查，只見他一邊跑向牆邊一邊將鋁箔管套在身上，抵達牆壁後順勢將雙手撐在牆上，瞬間就變成金屬通風口。

網友們看完影片後紛紛留言，有人裝傻地驚呼「他消失去哪了？」還有人直說這個隱身術相當不錯，很期待能夠親眼看到。不過也有人感嘆，自己實在太胖了，恐怕不能如法炮製這一招。

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