墨西哥巴士翻下山谷 至少造成12死30傷

墨西哥巴士翻覆。（圖擷自Prensalibre）

2017-05-22 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥21日傳出一起意外，一輛巴士在墨西哥南部、瓜地馬拉邊界附近的山區衝出道路，翻下山谷，共造成至少12人死、30人傷。

一輛巴士21日在墨西哥莫托辛特拉鎮（Motozintla） 附近山區衝出道路、翻落斜坡，隨後掉入90公尺深的山谷中。奇亞帕斯州（Chiapas）緊急事故服務單位在聲明中表示，當時巴士正載著太平洋沿岸靈修中心的人要回家卻傳出意外，共造成至少12死、30傷。

這起意外發生原因目前仍不清楚，墨西哥總統貝尼亞尼耶多（Enrique Peña Nieto）得知消息後，在推特向遇難者家屬表示哀悼。