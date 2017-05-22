讓子彈飛！英神槍手2.4公里外開槍 3秒擊斃IS戰士

2017-05-22 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕神射手！英國空軍特勤隊（SAS，Special Air Service）一名狙擊手最近創下超高難度長程狙擊任務，一槍擊中遠在1.5英里（約2.4公里）外的伊斯蘭國（IS）戰士，子彈飛行約3秒就命中目標。

綜合外媒報導，SAS在伊拉克摩蘇爾地區追擊IS，2週前，一名狙擊手鎖定一名IS的狙擊手，不過由於地形因素遲遲未開槍，雙方僵持約4小時，最後一槍擊中目標，報導形容過程猶如「貓抓老鼠」。

SAS原本一度放棄狙擊行動，不過狙擊手最終鎖定對方後立刻開槍，子彈飛行距離約為1.5英里，飛行3秒後擊中對方喉頭。

報導指出，該名狙擊手為伊拉克和阿富汗戰爭的老兵，當天他使用CheyTac M200干預型狙擊步槍，該步槍被譽為世界最精準步槍，擁有世界最長射程，最遠可達3公里。