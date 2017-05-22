| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

讓子彈飛！英神槍手2.4公里外開槍 3秒擊斃IS戰士

2017-05-22  17:09

〔即時新聞／綜合報導〕神射手！英國空軍特勤隊（SAS，Special Air Service）一名狙擊手最近創下超高難度長程狙擊任務，一槍擊中遠在1.5英里（約2.4公里）外的伊斯蘭國（IS）戰士，子彈飛行約3秒就命中目標。

綜合外媒報導，SAS在伊拉克摩蘇爾地區追擊IS，2週前，一名狙擊手鎖定一名IS的狙擊手，不過由於地形因素遲遲未開槍，雙方僵持約4小時，最後一槍擊中目標，報導形容過程猶如「貓抓老鼠」。

SAS原本一度放棄狙擊行動，不過狙擊手最終鎖定對方後立刻開槍，子彈飛行距離約為1.5英里，飛行3秒後擊中對方喉頭。

報導指出，該名狙擊手為伊拉克和阿富汗戰爭的老兵，當天他使用CheyTac M200干預型狙擊步槍，該步槍被譽為世界最精準步槍，擁有世界最長射程，最遠可達3公里。

廣告
  • 英國狙擊手精準擊中1.5英里外的IS戰士。（圖擷自Dailystar）

    英國狙擊手精準擊中1.5英里外的IS戰士。（圖擷自Dailystar）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： SAS 伊斯蘭國（IS） 狙擊手 神準 英國 英國空軍特勤隊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：讓子彈飛！英神槍手2.4公里外開槍 3秒擊斃IS戰士


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.