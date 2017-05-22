刺客照片曝光？ 北韓公布美國策劃暗殺金正恩證據

北韓控訴，金聖一過去是某大學特殊印刷研究室的員工，3年前於外派期間認識了南韓情報人員，受到洗腦教育。（圖擷自《我們民族之間》）

2017-05-22 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕北韓之前曾控訴美國CIA和南韓試圖用生化武器暗殺最高領導人金正恩，最近北韓政府又公布一段影片，聲稱這就是美國策劃暗殺金正恩的證據，片中有位嫌犯供出準備暗殺金正恩的完整計畫。

綜合報導指出，朝鮮祖國和平統一委員會官方網站《我們民族之間（우리 민족끼리）》在20日貼出一段影片，片中46歲的平壤人金聖一向鏡頭供出暗殺金正恩的計畫。金聖一原本是某間大學特殊印刷研究室的員工，3年前於外派期間認識了南韓情報人員，因此受到洗腦教育。

金聖一向平壤當局坦承，南韓情報單位於2015年8月提供大量資金、衛星信號接收器與手機，派他返回北韓對金正恩進行攻擊行動。金聖一說在他回平壤後，對方曾透過衛星信號接收器與手機和他聯繫多達80次，還指示他要如何使用生化物質進行恐怖攻擊。不過南韓國情院人員在今年5月5日試圖通過北韓新義州海關幫金聖一運送製毒設備時，遭北韓破獲。

北韓政府在5月5日宣布破獲這起刺殺行動，並聲稱這是美國與南韓在幕後共同策劃。