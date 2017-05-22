曼谷醫院傳爆炸24傷 警方尋獲炸彈碎片

泰國醫院傳出爆炸，造成24人受傷。（圖擷自獨立報）

2017-05-22 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕根據多家外媒報導，泰國曼谷今天稍早傳出醫院爆炸，造成24人受傷。警方表示，事件疑似為炸彈爆炸，他們在現場尋獲炸彈的碎片，正在檢查監視器畫面，並調查事發原因。

泰國南部北大年府日前才發生爆炸事件，當時造成50多人受傷，今天又發生醫院爆炸事件，目前傳出傷者多為老年人，包括多位退休軍警人員。目前沒有任何人出面宣稱主使攻擊。