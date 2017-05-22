中國男子2樓跳下未死 起身爬4樓再跳身亡
2017-05-22 15:15
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〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子今早6點許在海南一家旅館尋死，他不顧女兒在地面勸阻，從2樓一躍而下結果把女兒壓成重傷，不料這名男子從地上爬起後，回到旅館從4樓再度跳下身亡。
根據中國媒體報導，中國海南省海口市一名51歲男子欲跳樓輕生，他不顧女兒在地面不斷揮手勸阻，從2樓跳下，結果把女兒壓成重傷，男子起身後竟回到飯店爬上更高的樓層，從4樓跳下身亡，死意堅決。
警消到場後發現男子已當場死亡，而遭壓成重傷的女兒則送到加護病房搶救。
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