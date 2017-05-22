| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墨西哥巴士翻下山谷 至少造成12死30傷 狂飆創近33個月新高 新台幣收30.052元
 首頁 > 國際

北韓釋太空拍地球照 專家：炫耀其飛彈技術

北韓飛彈拍下地球景象，專家認為這是北韓在炫耀其飛彈技術。（圖擷自勞動新聞）

2017-05-22  14:37

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨天試射一枚「北極星2型」（Pukguksong-2）飛彈，飛行約500公里，落在朝鮮半島以東的日本海。今天北韓《勞動新聞》刊出多張飛彈上鏡頭拍下的照片，專家認為這是北韓在炫耀其飛彈重入大氣的技術。

《勞動新聞》今天報導刊出多張飛彈在大氣中拍攝的地球照，並強調這顯示飛彈試射再度成功，北韓領導人金正恩也笑得合不攏嘴，直說「全世界看起來都很漂亮。」

南韓《韓聯社》報導指出，金正恩對試射結果表示相當滿意，認為「北極星2型」導彈無可挑剔，導彈的精準度極高，並批准部隊實戰部署該導彈。另外金正恩還下令，「北極星2型」導彈應盡速投入量產。

報導分析，「北極星2型」彈頭分離後，中段和末段的各項技術指標達到標準，根據安裝在彈頭上的攝像頭拍攝的畫面，顯示控制系統也運行到位。

首爾智庫韓國安全論壇（Korea Defense Forum）資深研究員Yang Uk則表示，北韓公布這些照片，顯示北韓意圖向世界炫耀其飛彈重入大氣的技術。

廣告
  • 北韓昨試射北極星2號導彈。（圖擷自勞動新聞）

    北韓昨試射北極星2號導彈。（圖擷自勞動新聞）

  • 金正恩笑得超開心。（圖擷自勞動新聞）

    金正恩笑得超開心。（圖擷自勞動新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北極星2號 北韓 北韓試射 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：北韓釋太空拍地球照 專家：炫耀其飛彈技術


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.