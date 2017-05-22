北韓釋太空拍地球照 專家：炫耀其飛彈技術

北韓飛彈拍下地球景象，專家認為這是北韓在炫耀其飛彈技術。（圖擷自勞動新聞）

2017-05-22 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨天試射一枚「北極星2型」（Pukguksong-2）飛彈，飛行約500公里，落在朝鮮半島以東的日本海。今天北韓《勞動新聞》刊出多張飛彈上鏡頭拍下的照片，專家認為這是北韓在炫耀其飛彈重入大氣的技術。

《勞動新聞》今天報導刊出多張飛彈在大氣中拍攝的地球照，並強調這顯示飛彈試射再度成功，北韓領導人金正恩也笑得合不攏嘴，直說「全世界看起來都很漂亮。」

南韓《韓聯社》報導指出，金正恩對試射結果表示相當滿意，認為「北極星2型」導彈無可挑剔，導彈的精準度極高，並批准部隊實戰部署該導彈。另外金正恩還下令，「北極星2型」導彈應盡速投入量產。

報導分析，「北極星2型」彈頭分離後，中段和末段的各項技術指標達到標準，根據安裝在彈頭上的攝像頭拍攝的畫面，顯示控制系統也運行到位。

首爾智庫韓國安全論壇（Korea Defense Forum）資深研究員Yang Uk則表示，北韓公布這些照片，顯示北韓意圖向世界炫耀其飛彈重入大氣的技術。