遠傳推出數位萬事通 以明年第一季10萬用戶為目標
〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳搶攻創新服務市場，今（22）宣布推出全台首創以手機出發的「數位萬事通」服務，遠傳營銷長鄭智衡指出，5月初開通至今反應熱烈，預計明年第一季將可達到10萬申請數。
遠傳總經理李彬之前則指出，今年的創新服務要達營收比6%。
根據研究顯示，2020年全球將有多達500億台連網裝置，平均每人擁有6台；在台灣，幾乎每周有55.4%的人使用手機與其他3C產品互連，隨著連網商品的陸續推出，全民行動連網滲透率將更高，但對喜愛嘗鮮3C商品的年輕女性、常幫親友解決問題的忙碌上班族、以及樂齡銀髮族而言，科技產品卻不見得如此容易上手，或不一定總是有空幫親友解決急迫或複雜的使用問題。
據IDC調查，有37%的顧客同意，現代科技的快速發展，如果沒有「專家」的協助，已變得太複雜去操作。遠傳看好即將爆發的物聯網商機，推出「數位萬事通」技術支援服務，讓遠傳用戶可以獲得專家24小時的線上技術支援。
鄭智衡說，在各式連網商品越來越普遍的物聯網時代，遠傳為用戶提供創新智慧科技支援服務，以「24小時線上專家諮詢」、「個人化智慧訊息推播」、「遠端畫面分享」等特色，讓用戶一鍵即通隨時線上解答各種手機或手機與3C設備連結的疑難雜症，擁有更加自由自主的3C行動通訊生活。
鄭智衡表示，2015年遠傳推出市場首創「金機救援」行動裝置保固服務，以及革命性首創「4G好機零」方案，深獲市場好評，2016年擴展企業觸角，進軍家用市場推出「全能智慧管家」服務，同時搶攻行動支付市場推出「friDay錢包」，積極布局新創事業，此次創新推出業界唯一「數位萬事通」服務。
鄭智衡表示，近年來連網裝置越來越普及，因而衍生出相關產品使用問題，推出全台首創『數位萬事通』服務，自5月初開通至今消費者反應熱烈，預計明年第一季將可達到10萬申請數，期望以手機為出發，解決用戶各種生活3C的困擾難題，成為消費者數位生活的最佳夥伴。
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