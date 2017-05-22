| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墨西哥巴士翻下山谷 至少造成12死30傷 狂飆創近33個月新高 新台幣收30.052元
 首頁 > 國際

不像在中國要戴口罩 留學生：美國空氣清新又自由

中國留美學生楊舒平（Shuping Yang），昨日在美國馬里蘭大學畢業典禮上代表畢業生致詞時，坦言美國不像中國要戴口罩，美國的空氣是清甜的，還能領略到自由的感覺。（圖擷自YouTube）

2017-05-22  14:48

〔即時新聞／綜合報導〕來自中國雲南昆明的留美學生楊舒平（Shuping Yang），昨日在美國馬里蘭州馬里蘭大學畢業典禮上，代表畢業生致詞時，大談她為何要來到美國留學，因為這裡不像中國要戴口罩，這裡的空氣是清新的，還能領略到自由的感覺。

據《巴爾的摩太陽報》（Baltimore Sun）報導，楊舒平身為馬里蘭大學2017年畢業生代表，向全校分享了她在美國留學的意義。她回憶5年前自己第一次踏上美國土地時，剛下飛機的她正準備戴上口罩，卻驚覺美國的空氣如此清甜，但她在中國可是每次出門都一定要有口罩。

楊舒平也享受著言論自由的風氣，她不僅學習到如何討論爭議話題，還可以質疑權威、反駁教授的觀點，並且在網路上對於教授的教學打分數。楊舒平指出，她到美國後理解到民主和言論自由不應該被認為是理所當然的，但自由就像氧氣一樣，每個人都有權利去參與改革的過程。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中國留學生 人權 留學生 空氣 美國 自由
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：不像在中國要戴口罩 留學生：美國空氣清新又自由


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.