不像在中國要戴口罩 留學生：美國空氣清新又自由

中國留美學生楊舒平（Shuping Yang），昨日在美國馬里蘭大學畢業典禮上代表畢業生致詞時，坦言美國不像中國要戴口罩，美國的空氣是清甜的，還能領略到自由的感覺。（圖擷自YouTube）

2017-05-22 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕來自中國雲南昆明的留美學生楊舒平（Shuping Yang），昨日在美國馬里蘭州馬里蘭大學畢業典禮上，代表畢業生致詞時，大談她為何要來到美國留學，因為這裡不像中國要戴口罩，這裡的空氣是清新的，還能領略到自由的感覺。

據《巴爾的摩太陽報》（Baltimore Sun）報導，楊舒平身為馬里蘭大學2017年畢業生代表，向全校分享了她在美國留學的意義。她回憶5年前自己第一次踏上美國土地時，剛下飛機的她正準備戴上口罩，卻驚覺美國的空氣如此清甜，但她在中國可是每次出門都一定要有口罩。

楊舒平也享受著言論自由的風氣，她不僅學習到如何討論爭議話題，還可以質疑權威、反駁教授的觀點，並且在網路上對於教授的教學打分數。楊舒平指出，她到美國後理解到民主和言論自由不應該被認為是理所當然的，但自由就像氧氣一樣，每個人都有權利去參與改革的過程。