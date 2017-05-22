中客不來沒關係 「代購」讓南韓免稅店業績不減反增

2017-05-22 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國自今年3月起對南韓實施「禁韓令」，使得以往大批中客前往南韓旅遊的光景不再，外界預測南韓免稅店銷售額會大幅下滑，不過南韓關稅廳資料顯示，南韓國內免稅店的銷售額與去年同期相比是不減反增。

根據南韓《中央日報》報導，南韓關稅廳資料指出，南韓國內免稅店的銷售額在今年4月約為8.94億美元（約新台幣268億），比去年4月增加0.3%；外國游客常去的市內免稅店則為5.0093億美元（約新台幣150億），與去年同期比增加了0.4%。

免稅店營業相關人員指出，免稅店營業額沒有受到太大的打擊，這是因為散客中「代購」的購買額度大幅增加。專門接待中國旅客的南韓旅行社指出，中國團客在三天兩夜的韓國行中，在免稅店的購物支出為200至300美元，散客為700至800美元，「代購」則超過2000美元。

而代購大幅增加的原因也和中國當局實施禁韓令有關，因為中國團客減少，擔心銷售額減少的免稅店以及主要負責中國旅客的旅行社都祭出對代購的促銷活動。另外，免稅店內的高價化妝品在團客多的時候變搶手，不過免稅店在禁韓令之後變得十分冷清，代購者因此可以在免稅店內大量購買，也成為代購銷售額增加的原因之一。