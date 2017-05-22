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手術室變拳擊擂台！ 強國醫護吵架狂毆

中國河南蘭考縣中心醫院，於5月12日有一男一女兩名醫護人員，在手術室裡一言不合大打出手。（圖擷自YouTube）

2017-05-22  13:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南蘭考縣中心醫院，於5月12日有一男一女2名醫護人員，在手術室裡一言不合大打出手，讓現場瞬間變成拳擊擂台賽，許多中國網友看了都相當傻眼。蘭考縣委宣傳部新聞科官員指出，當時2人是為了戀愛問題而爭吵，但2人並非情侶。

據《東北網》報導，發佈影片的民眾表示，互毆的是一名醫生和一名護士。從影片中可以看到，當時在場的醫護都穿著綠色手術服，男方先把手套丟到護士身上，護士不甘受辱直接一拳灌向醫生，醫生被打後立刻暴怒，當場打了護士7拳。

負責調查此事的警員透露，這段鬥毆是發生在手術結束之後，病人在當時已經被推出手術室了，醫院人員則對於整起事件三緘其口。

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